​Мощное землетрясение в Японии унесло жизни трёх человек

Три человека погибли во время мощного землетрясения в японской префектуре Осака. Магнитуда подземных толчков составила более шести.

Пострадавших свыше 200. Жизнь в регионе парализована: остановилось движение на железной дороге, перекрыты автотрассы. Нарушено и воздушное сообщение, в аэропорту нужно проверить взлётно-посадочные полосы. Атомные станции, которые находятся в районе стихийного бедствия, не пострадали.