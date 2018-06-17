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Мощное землетрясение в Японии унесло жизни трёх человек
Три человека погибли во время мощного землетрясения в японской префектуре Осака. Магнитуда подземных толчков составила более шести.
Пострадавших свыше 200. Жизнь в регионе парализована: остановилось движение на железной дороге, перекрыты автотрассы. Нарушено и воздушное сообщение, в аэропорту нужно проверить взлётно-посадочные полосы. Атомные станции, которые находятся в районе стихийного бедствия, не пострадали.
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Пострадавших свыше 200.
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