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Белорусов не было в автобусе, попавшем в аварию в Польше

18.06.2018 11:12 — Разное | ОНТ  
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В Куявско-Поморском воеводстве в Польше в аварию попал туристический автобус. Два человека погибли, 16 ранены.

Всего в салоне находилось 50 человек. Уже известно, что автобус выехал на полосу встречного движения, и затем скатился в кювет. Трасса №91 сейчас заблокирована, здесь работают медики и спасатели. Раненых эвакуируют на вертолётах. Причины и обстоятельства аварии ещё предстоит установить. В белорусском посольстве в Польше сообщили, что наших соотечественников в автобусе не было.

 
 
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