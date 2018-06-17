Белорусов не было в автобусе, попавшем в аварию в Польше

В Куявско-Поморском воеводстве в Польше в аварию попал туристический автобус. Два человека погибли, 16 ранены.

Всего в салоне находилось 50 человек. Уже известно, что автобус выехал на полосу встречного движения, и затем скатился в кювет. Трасса №91 сейчас заблокирована, здесь работают медики и спасатели. Раненых эвакуируют на вертолётах. Причины и обстоятельства аварии ещё предстоит установить. В белорусском посольстве в Польше сообщили, что наших соотечественников в автобусе не было.