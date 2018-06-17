В Польше с полицейской автостоянки угнали Porsche, который ранее на границе изъяли у россиянина

Роскошный автомобиль был украден с автостоянки в Августове. Черный Porsche Cayenne, который был изъят на границе в январе, пропал в ночь на 12 июня. Об этом со ссылкой на полицию сообщает kryminalnapolska.pl .

По информации издания, пограничники в ходе проверки Porsche, за рулем которого находился 50-летний россиянин, выяснили, что автомобиль находится в базе Интерпола как угнанный в России. Автомобиль изъяли и начали проверку. Однако через 5 месяцев машину угнали.

Сейчас автомобиль ищут. Примечательно, что с этой же автостоянки четыре года назад был похищен немаркированный полицейский автомобиль Fiat Bravo. Машину до сих пор не нашли.