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В Польше с полицейской автостоянки угнали Porsche, который ранее на границе изъяли у россиянина

18.06.2018 11:04 — Разное | Tut.by  
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Роскошный автомобиль был украден с автостоянки в Августове. Черный Porsche Cayenne, который был изъят на границе в январе, пропал в ночь на 12 июня. Об этом со ссылкой на полицию сообщает kryminalnapolska.pl.

По информации издания, пограничники в ходе проверки Porsche, за рулем которого находился 50-летний россиянин, выяснили, что автомобиль находится в базе Интерпола как угнанный в России. Автомобиль изъяли и начали проверку. Однако через 5 месяцев машину угнали.

Сейчас автомобиль ищут. Примечательно, что с этой же автостоянки четыре года назад был похищен немаркированный полицейский автомобиль Fiat Bravo. Машину до сих пор не нашли.

 
 
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Примечательно, что с этой же автостоянки четыре года назад был похищен немаркированный полицейский автомобиль Fiat Bravo. Машину до сих пор не нашли.
 
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