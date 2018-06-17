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Футбольный матч среди панд устроили в китайской провинции Сычуань
Для этого необычного поединка в провинции Сычуань соорудили специальное поле, вывесили флаги стран-участниц чемпионата мира в России и выпустили на арену две команды пушистых футболистов.
Однако те взялись за мяч неохотно, панды стали сразу искать угощение и даже принялись разрушать ограждение. Организаторы не выдержали напора: панды получили любимый бамбук и продолжили играть друг с другом.
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Для этого необычного поединка в провинции Сычуань соорудили специальное поле.
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