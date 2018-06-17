​Футбольный матч среди панд устроили в китайской провинции Сычуань

Для этого необычного поединка в провинции Сычуань соорудили специальное поле, вывесили флаги стран-участниц чемпионата мира в России и выпустили на арену две команды пушистых футболистов.

Однако те взялись за мяч неохотно, панды стали сразу искать угощение и даже принялись разрушать ограждение. Организаторы не выдержали напора: панды получили любимый бамбук и продолжили играть друг с другом.