Федерер вернулся на первое место рейтинга ATP

Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Штутгарте вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 8920 очков.



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Федерер в третий раз в сезоне сместил Рафаэля Надаля с первой строки рейтинга АТР. В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира 19 февраля, а потом провел еще неделю в качестве № 1 с 14 по 20 мая.

Вообще же 36-летний Роджер Федерер начал свою 310-ю неделю на вершине рейтинга и рекордную 817-ю — в топ-10 (делит рекорд с Джимми Коннорсом).

Испанец Рафаэль Надаль (8770 очков) опустился на 2-ю строку.

Лучшим из белорусов остается Илья Ивашко, который поднялся на 10 позиций и занимает 105-е место.

Рейтинг ATP от 18 июня 2018

1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8920 очков

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080

5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 4870

6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 4860

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3835

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635

9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110

10 (10). Джон Изнер (США) — 3070…

Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 7970 очков. В первой десятке изменений не произошло.

Из белорусок лучшей остается Арина Соболенко — 43-е место. Кроме того, в топ-100 входят Александра Саснович (51), Вера Лапко (84) и Виктория Азаренко (85).

Рейтинг WTA от 18 июня 2018

1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков

2 (2). Каролин Возняцки (Дания) — 6745

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 6550

4 (4). Слоан Стивенс (США) — 5463

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5205

6 (6). Каролин Гарсия (Франция) — 4970

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4685

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4610

9 (9). Винус Уильямс (США) — 3971

10 (10). Мэдисон Киз (США) — 3536…