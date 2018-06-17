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Федерер вернулся на первое место рейтинга ATP
Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Штутгарте вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 8920 очков.
Федерер в третий раз в сезоне сместил Рафаэля Надаля с первой строки рейтинга АТР. В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира 19 февраля, а потом провел еще неделю в качестве № 1 с 14 по 20 мая.
Вообще же 36-летний Роджер Федерер начал свою 310-ю неделю на вершине рейтинга и рекордную 817-ю — в топ-10 (делит рекорд с Джимми Коннорсом).
Испанец Рафаэль Надаль (8770 очков) опустился на 2-ю строку.
Лучшим из белорусов остается Илья Ивашко, который поднялся на 10 позиций и занимает 105-е место.
Рейтинг ATP от 18 июня 2018
1 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8920 очков
Румынка Симона Халеп осталась на первом месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 7970 очков. В первой десятке изменений не произошло.
Из белорусок лучшей остается Арина Соболенко — 43-е место. Кроме того, в топ-100 входят Александра Саснович (51), Вера Лапко (84) и Виктория Азаренко (85).
Рейтинг WTA от 18 июня 2018
1 (1). Симона Халеп (Румыния) — 7970 очков
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Швейцарец Роджер Федерер после победы на турнире в Штутгарте вернулся на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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