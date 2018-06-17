​Протесты в Македонии против переименования страны обернулись массовыми столкновениями

В столице Македонии – Скопье – протесты против переименования страны переросли в массовые столкновения.

Манифестанты забросали полицейских камнями и петардами, те ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Как результат – более десяти обратившихся за помощью к медикам. Ещё 25 человек задержано.

Напомним, накануне Скопье и Афины подписали соглашение, по которому Македония станет Северной Македонией.

Спор о названии бывшей югославской республики и одного из самых крупных греческих регионов длился четверть века. Недовольство договор вызвал и в Греции, поскольку в стране также проходят стычки с силовиками.