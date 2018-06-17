Беларусь ограничивает ввоз свинины из Ленинградской области из-за АЧС

Беларусь ограничивает ввоз свинины из Ленинградской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС). Такая информация размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, на территории Ленинградской области зарегистрирован случай заболевания свиней АЧС.

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Ленинградской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Ленинградской области в Беларусь.

В Минсельхозпроде информируют о необходимости принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.