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Подписано соглашение о переименовании Македонии

18.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия македонского государства. Македония получила название Республика Северная Македония. Об этом сообщают информагентства.

Документ подписали главы МИД Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров в присутствии премьер-министров обеих стран — Алексиса Ципраса и Зорана Заева.

Чтобы соглашение вступило в силу, необходимо еще одобрение парламентов обеих стран, а также проведение референдума в Македонии для принятия поправок в Конституцию.

Как сообщает Euronews, делегации двух стран по итогам подписания документа заявляли, что это открывает для Скопье дорогу в Евросоюз и НАТО: из-за споров о названии «Македония» Афины блокировали решение этих вопросов. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал соглашение о переименовании Македонии историческим и призвал парламенты ратифицировать документ.

Между тем в обеих странах подписание соглашения о правах на историческое название региона встретили новыми акциями протеста. В Скопье на улицы вышли сотни противников переименования страны. Правоохранителей забрасывали камнями и бутылками, против протестующих применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. С греческой стороны активисты пытались сорвать подписание соглашения о переименовании в деревне Парадес: сотни людей прошли шествием до кордонов полиции, которая заблокировала дороги к месту встречи политиков. В правоохранителей летели камни, полиция применила слезоточивый газ.

Ранее, 13 июня, президент Македонии Георге Иванов отказался подписать договор с Афинами о переименовании страны, указывая, что соглашение нарушает конституцию.

Спор между Македонией и Грецией, причиной которого стало название бывшей югославской республики, которое совпадает с названием северной области Греции, шел более двадцати лет. Греция добивалась необходимости изменения названия страны-соседки и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО. В последнее время страны пытаются найти компромисс для решения спора.

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Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия македонского государства. Македония получила название Республика Северная Македония. Об этом...
 
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