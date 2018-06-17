​Водитель в Нидерландах протаранил посетителей фестиваля: его ищет полиция

Спецоперация проходит и в Нидерландах. Здесь ищут водителя, который на микроавтобусе протаранил посетителей музыкального фестиваля.

Инцидент произошёл в провинции Лимбург на юге страны: белая машина въехала в людей, которые собрались на площадке кемпинга. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Что стало мотивом, пока не известно, полиция разыскивает злоумышленника.