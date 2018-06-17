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Водитель в Нидерландах протаранил посетителей фестиваля: его ищет полиция
Спецоперация проходит и в Нидерландах. Здесь ищут водителя, который на микроавтобусе протаранил посетителей музыкального фестиваля.
Инцидент произошёл в провинции Лимбург на юге страны: белая машина въехала в людей, которые собрались на площадке кемпинга. По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали. Что стало мотивом, пока не известно, полиция разыскивает злоумышленника.
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Инцидент произошёл в провинции Лимбург на юге страны: белая машина въехала в людей, которые собрались на площадке кемпинга.
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