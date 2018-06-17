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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер обещал выдвинуть ультиматум Ангеле Меркель из-за проблем с мигрантами
Германия – вновь на грани политического кризиса! Миграционный вопрос внёс разлад в коалицию Ангелы Меркель.
Конфликт у канцлера с ближайшим союзником – председателем Христианско-социального союза и министром внутренних дел по совместительству. Он считает, что беженцев, которые зарегистрированы в других странах ЕС, необходимо выслать из Германии, а остальных нелегалов и вовсе не впускать. Хорст Зеехофер заявил, что выдвинет Меркель ультиматум. Канцлер настаивает на обсуждении проблемы, и её решение намерена предложить на саммите Евросоюза в конце месяца.
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Глава МВД Германии Хорст Зеехофер обещал выдвинуть ультиматум Ангеле Меркель из-за проблем с мигрантами
Миграционный вопрос внёс разлад в коалицию Ангелы Меркель.
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