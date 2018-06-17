​Учёные выяснили, с чем связано чувство любви

Исследователи пришли к выводу, что чувство любви связано со стремлением защищать свою пару и потомство от опасностей.

Изучив поведение дельфинов и других высокоразвитых живых существ, учёные выяснили, что влюбленность и родительские инстинкты имеют одинаковый механизм возникновения и задействуют одни и те же участки мозга.

Исследователи считают, что у высокоразвитых живых существ с помощью любви обеспечивается выживаемость детёнышей, что важно для сохранения вида в целом.

Также учёные подсчитали, что приблизительно через 4-5 лет чувство любви начинает угасать. Чтобы окончательно не потерять его, исследователи рекомендуют влюблённым проводить больше времени вместе и чаще переживать яркие эмоции, которые надолго оставляют приятные воспоминания.