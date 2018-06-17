В Слуцке судебные исполнители продают с аукциона конфискованный деревянный туалет на два посадочных места





Ничто так наглядно не иллюстрирует состояние экономики страны, как судебные процессы и торговля конфискатом. Если у отдельных частных бизнесменов, "нагревших" государство на миллионы долларов, судебные исполнители конфискуют и выставляют на аукционы сверхдорогие автомобили Bentley, а иногда даже и фантастический раритетный Rolls-Roys, то у погрязших в долгах государственных предприятий из подлежащего реализации имущества порой - один деревянный туалет "типа сортир".

Именно такое имущество сейчас продается на аукционе через официальный сайт госучреждения "БелЮрОбеспечение", традиционно занимающееся реализацией предметов, изъятых у различных должников, банкротов и осужденных. "Шикарный" сортир расположен в городе Слуцке Минской области и ранее принадлежал Дорожно-строительному унитарному предприятию "Передвижная механизированная колонна №225".

Как видно по прилагаемому фото, деревянный туалет находится в углу дворовой территории задолжавшего ПМК и окрашен в симпатичный небесно-голубой цвет. "Шикарное" строение имеет две кабинки с отдельными входами и, соответственно, два посадочных места. Правда, непонятно, получит ли счастливый приобретатель право увезти свою покупку с собой - все-таки на сайте "БелЮрОбеспечения" туалет находится в рубрике "Недвижимость".

Одна незадача: аукционные торги по конфискованному туалету, прошедшие еще 14 июня, признаны несостоявшимися. Причина банальна: от желающих стать владельцем шикарного объекта было подано ровно ноль заявок.

Возможно, вся причина была в цене: начальная стоимость чуда советской сортирной мысли, по данным "БелЮрОбеспечения", составила 200 белорусских рублей (около 100 долларов США по курсу). Видимо, для большинства белорусов это слишком дорого.

Именно поэтому организаторы аукциона временно приостановили его - для переоценки. Очень вероятно, что цена освященного трудными думами слуцких дорожных строителей помещения будет серьезно снижена. К слову, как явствует из данных того же официального сайта "БелЮрОбеспечения", на организацию и проведение так и не состоявшейся процедуры торгов по продаже старого деревянного сортира уже было затрачено 12 рублей и 9 копеек государственных средств.

Ссылка на лот - https://e-auction.by/nedvizhimost/drugoe/5-2018-06-00044