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Под Вороново мужчина наказал должника, привязав его голого в лесу к дереву

18.06.2018 11:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Вороново мужчина наказал должника, привязав его голого в лесу к дереву
Фото из открытых источников

Как стало известно, в Вороновском районе у 44-летнего мужчины со двора частного дома пропали старая бочка и другие сельскохозяйственные предметы. Хозяин дома решил, что к краже причастен его 39-летний сосед.

Под Вороново мужчина наказал должника, привязав его голого в лесу к дереву В Минске сосед бросил окурок и спровоцировал пожар на балконе этажом ниже

44-летний мужчина заставил односельчанина сесть в свой автомобиль, вывез его в лес и приказал раздеться. После этого привязал должника веревками к дереву и оставил одного голого в лесу. При этом сосед уверял, что он ничего не крал и не заслужил такого отношения к себе.

Как пояснил официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь БЕЛОЗЕРОВ, через несколько часов 39-летнему мужчине удалось самостоятельно освободиться. Он вызвал милицию и рассказал о случившемся правоохранителям.

В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК Республики Беларусь «Незаконное лишение свободы». В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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