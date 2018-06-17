Под Вороново мужчина наказал должника, привязав его голого в лесу к дереву

Как стало известно, в Вороновском районе у 44-летнего мужчины со двора частного дома пропали старая бочка и другие сельскохозяйственные предметы. Хозяин дома решил, что к краже причастен его 39-летний сосед.
44-летний мужчина заставил односельчанина сесть в свой автомобиль, вывез его в лес и приказал раздеться. После этого привязал должника веревками к дереву и оставил одного голого в лесу. При этом сосед уверял, что он ничего не крал и не заслужил такого отношения к себе.
Как пояснил официальный представитель
В отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК Республики Беларусь «Незаконное лишение свободы». В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.