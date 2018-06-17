Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль рухнул до минимума за полтора года, биткойн -91.99.

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0091 рубля до 2,0098 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 0,0095 рубля до 2,3263 BYN/EUR. Напомним, что в пятницу евро завершил торги на минимуме за 7 месяцев, обвалившись на 0,0408 рубля.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул на 0,0181 рубля до 3,1730 BYN/100RUB. Это минимальный уровень с 9 декабря 2016 года.

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