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Курсы валют и криптовалют на сегодня

18.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Российский рубль рухнул до минимума за полтора года, биткойн -91.99.

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0091 рубля до 2,0098 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро поднялся на 0,0095 рубля до 2,3263 BYN/EUR. Напомним, что в пятницу евро завершил торги на минимуме за 7 месяцев, обвалившись на 0,0408 рубля.

Средневзвешенный курс российского рубля рухнул на 0,0181 рубля до 3,1730 BYN/100RUB. Это минимальный уровень с 9 декабря 2016 года.

Bitcoin − 6448.09$ (-91.99);

Bitcоin Cash/ВСС – 834.97$ (-20.21);

DigitalCash − 254.85$ (-11.44);

Еthеreum − 493.81$ (-7.25);

ZCаsh − 184.28$ (-7.73);

Monero − 122.18$ (-3.07).


 
 
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Российский рубль рухнул до минимума за полтора года, биткойн -91.99.
 
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