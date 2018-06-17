Лагерь «Солнечный». День сказки

4 июня прошел День сказки в оздоровительном лагере «Солнечный» гимназии №1 г.Дзержинска.

На протяжении всего дня ребята были вовлечены в захватывающий и увлекательный мир приключений, наполненный как множеством тайн, так и массой интересных открытий! После завтрака отряды с энтузиазмом готовили инсценировки сказок на новый лад: распределяли роли, создавали костюмы, подбирали музыку. Далее наших ребят в волшебную атмосферу погрузили актеры Белорусского государственного молодежного театра, которые в этот день представляли сказку-пьесу «Дунюшка и Кощеево царство» на сцене Дзержинского городского дома культуры. Ребята получили массу впечатлений и положительных эмоций.





А вот отряд «Друзья», вместо спектакля, принял участие в мастер-классе по пескографии. Ребята знают, что песок – это не только дар природы, но и волшебный лекарь. Маленькая песчинка содержит лучик солнца, дуновение ветерка и капельку росы. Каждый ребёнок оставил вместе с чудо-песком негативные эмоции и страхи, а взамен получил заряд бодрости и хорошего настроения.

День сказки на этом не закончился. Впечатленные интересным спектаклем, ребята отправились на конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». Набравшись сил после обеденного сна, отряд «Звездочки» и отряд «Комета»» с большим удовольствием приняли участие в «Спортивно - сказочных эстафетах», а отряд «Радуга»» отправился в царство Нептуна – поплавать в любимом бассейне. А завтра у ребят новый день, новые приключения и новые награды.



