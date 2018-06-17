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Аукцион не состоялся: в Слуцке на торги выставили старый деревянный туалет

18.06.2018 11:38 — Разное | Tut.by  
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На официальном сайте РУП «Белюробеспечения» на аукцион выставлен необычный объект недвижимости. В рубрике «Другое» размещено объявление о продаже двухместного деревянного туалета небесно-синего цвета. Год постройки неизвестен, о техническом состоянии можно судить по единственной фотографии. Ранее он использовался по назначению рабочими «ПМК-225» города Слуцка.


Тот самый туалет на территории ПМК-225. Фото: e-auction.by

Аукцион был назначен на 14 июня, однако заявок организаторы так и не дождались. Лот выставлялся за 200 рублей, но желающих приобрести «недвижимость» за такую цену не нашлось. Сообщается, что торги приостановлены для переоценки объекта. Интересно, найдется ли у него покупатель при более низкой стоимости?

 
 
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Торги приостановлены для переоценки объекта. 200 рублей - это дорого.
 
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