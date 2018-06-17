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Под Дрогичином 3-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под VW: ребенок в реанимации
В Дрогичинском районе ребенок попал под колеса легковушки. Об этом
Авария произошла 16 июня, около 19.50, в деревни Брашевичи. «По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Golf ехал по местной дороге в направлении деревни Завелевье и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 3-летнего мальчика», — рассказали инспекторы.
В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла 16 июня, около 19.50, в деревни Брашевичи.
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