Под Дрогичином 3-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под VW: ребенок в реанимации

В Дрогичинском районе ребенок попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Авария произошла 16 июня, около 19.50, в деревни Брашевичи. «По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Golf ехал по местной дороге в направлении деревни Завелевье и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 3-летнего мальчика», — рассказали инспекторы.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.