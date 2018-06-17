ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Дрогичином 3-летний мальчик внезапно выбежал на дорогу и попал под VW: ребенок в реанимации

18.06.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Дрогичинском районе ребенок попал под колеса легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.


Авария произошла 16 июня, около 19.50, в деревни Брашевичи. «По предварительной информации, 32-летний водитель Volkswagen Golf ехал по местной дороге в направлении деревни Завелевье и совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть 3-летнего мальчика», — рассказали инспекторы.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро. Посмотрите, как это было (спойлер: узнали не сразу)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика