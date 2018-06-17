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Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро. Посмотрите, как это было (спойлер: узнали не сразу)

18.06.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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Певица Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон переоделись в уличных музыкантов, чтобы выступить в нью-йоркском метрополитене. Запись выступления, проведенного в рамках вечернего телешоу Фэллона, заметила Газета.Ru.

Сперва пассажиры метро не узнали Фэллона и Агилеру в шляпах и париках, однако профессиональное исполнение хита Ареты Франклин Freedom и ведущаяся съемка привлекли множество слушателей. Для исполнения песни Агилеры Fighter выступающие разоблачились, толпа заметно выросла, очевидцы стали снимать происходящее на мобильные телефоны.

В начале мая Кристина Агилера Певица Кристина Агилера анонсировала свой первый за 10 лет концертный тур в поддержку первого за шесть лет студийного альбома под названием Liberation.

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Певица Кристина Агилера и телеведущий Джимми Фэллон переоделись в уличных музыкантов, чтобы выступить в нью-йоркском метрополитене.
 
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