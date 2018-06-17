​Беларусь ограничивает ввоз мяса из Ленинградской области из-за африканской чумы свиней

Беларусь запретила ввоз свинины из Ленинградской области России из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Минсельхозпрод Беларуси.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ввёл временные ограничения на ввоз в страну из Ленинградской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины, в том числе мяса диких кабанов, и другого пищевого свиноводческого сырья. Под запретом также продукты переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, щетина, охотничьи трофеи, полученные от животных восприимчивых видов.

По данным Россельхознадзора вспышки АЧС зафиксированы в трёх областях России в начале июня: Калининградской, Саратовской и Ленинградской. В настоящее время в неблагополучных пунктах работают специалисты госветслужб.