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Выхватили телефон и смылись: глава МВД Британии рассказал о нападении грабителей

18.06.2018 11:34 — Разное | Партизан  
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал в интервью The Sun о том, как на него напали уличные грабители.

По словам Джавида, он стоял на тротуаре, когда мимо промчались грабители на мопеде и выхватили у него из рук телефон. 

«Это случилось в один миг. Я шел от вокзала Euston и достал телефон, чтобы вызвать такси, — рассказал министр. — Он был совсем новым. До того, как я понял, что происходит, его уже не было. Они просто подъехали, схватили его и смылись».

При этом глава британского МВД заметил, что для него все кончилось не так плохо. «Я был зол и расстроен, но подумал, что мне повезло, что меня не ударили ножом или не избили, как многих других жертв этих злостных преступников», — добавил Джавид.


Джавид, отец четырех детей, также рассказал, что беспокоится за своих детей, когда они уходят из дома в темное время суток. 

«Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Это заставит меня еще больше заботиться о том, чтобы родители не беспокоились о своих детях по ночам, — сказал он. — Наши улицы должны быть безопасными в любое время, вы не должны беспокоиться о преступниках с ножами».

Саджид Джавид был назначен главой МВД Британии в конце апреля. Джавид — потомок выходцев из Пакистана — стал первым представителем нацменьшинства в Англии, который возглавил это министерство.

Ранее он работал в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке и в Deutsche Bank, пишет РБК.


 
 
Ссылка на источник 24
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Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид рассказал в интервью The Sun о том, как на него напали уличные грабители.
 
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