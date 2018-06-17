Выхватили телефон и смылись: глава МВД Британии рассказал о нападении грабителей

По словам Джавида, он стоял на тротуаре, когда мимо промчались грабители на мопеде и выхватили у него из рук телефон.





«Это случилось в один миг. Я шел от вокзала Euston и достал телефон, чтобы вызвать такси, — рассказал министр. — Он был совсем новым. До того, как я понял, что происходит, его уже не было. Они просто подъехали, схватили его и смылись».





При этом глава британского МВД заметил, что для него все кончилось не так плохо. «Я был зол и расстроен, но подумал, что мне повезло, что меня не ударили ножом или не избили, как многих других жертв этих злостных преступников», — добавил Джавид.









Джавид, отец четырех детей, также рассказал, что беспокоится за своих детей, когда они уходят из дома в темное время суток.





«Мы хотим, чтобы наши дети были в безопасности. Это заставит меня еще больше заботиться о том, чтобы родители не беспокоились о своих детях по ночам, — сказал он. — Наши улицы должны быть безопасными в любое время, вы не должны беспокоиться о преступниках с ножами».





Саджид Джавид был назначен главой МВД Британии в конце апреля. Джавид — потомок выходцев из Пакистана — стал первым представителем нацменьшинства в Англии, который возглавил это министерство.





РБК . Ранее он работал в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке и в Deutsche Bank, пишет



