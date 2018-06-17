Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге

В обновленном рейтинге ВТА 19-летняя Арина Соболенко по-прежнему удерживает звание первой ракетки Беларуси. На минувшей неделе наша спортсменка добралась до четвертьфинала турнира в голландском Хертогенбосе. Это позволило белоруске подняться на 43-е место в рейтинге ВТА.

В сотню лучших входят еще четыре белорусские теннисистки. Александра Саснович расположилась на 51-м месте, Вера Лапко – на 84-м, Виктория Азаренко – на 85-м. Первой ракеткой мира остается румынка Симона Халеп.

На этой неделе Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко сыграют на турнире в испанской Мальорке. Первой соперницей Арины Соболенко станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк (44), Виктория Азаренко сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), а оппонентом Александры Саснович станет победительница квалификации.

Вера Лапко приняла участие в квалификации турнира в Бирмингеме. Однако белоруска завершила выступление на стадии второго круга предварительного раунда, уступив швейцарке Конни Перрин (160).

В мужском рейтинге АТР лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он также установил персональный рекорд, вплотную приблизившись к сотне лучших. Сейчас наш спортсмен занимает 105-ю позицию. На минувшей неделе Илья Ивашко добрался до полуфинала турнира серии ATP Challenger Tour в Ноттингеме.

Владимир Игнатик на данный момент занимает 212-е место в рейтинге АТР, Егор Герасимов – 242-е, Дмитрий Жирмонт – 406-е, Сергей Бетов – 425-е, Ярослав Шило – 448-е. Первой ракеткой мира стал опытный швейцарец Роджер Федерер, который опередил по очкам испанца Рафаэля Надаля.