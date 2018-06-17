ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге

18.06.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге
Фото из открытых источников

В обновленном рейтинге ВТА 19-летняя Арина Соболенко по-прежнему удерживает звание первой ракетки Беларуси. На минувшей неделе наша спортсменка добралась до четвертьфинала турнира в голландском Хертогенбосе. Это позволило белоруске подняться на 43-е место в рейтинге ВТА.

Арина Соболенко установила личный рекорд в мировом теннисном рейтинге Как часто меняют мячи в теннисных матчах?

В сотню лучших входят еще четыре белорусские теннисистки. Александра Саснович расположилась на 51-м месте, Вера Лапко – на 84-м, Виктория Азаренко – на 85-м. Первой ракеткой мира остается румынка Симона Халеп.

На этой неделе Арина Соболенко, Александра Саснович и Виктория Азаренко сыграют на турнире в испанской Мальорке. Первой соперницей Арины Соболенко станет бельгийка Элисон Ван Эйтванк (44), Виктория Азаренко сыграет с сербской теннисисткой Александрой Крунич (39), а оппонентом Александры Саснович станет победительница квалификации.

Вера Лапко приняла участие в квалификации турнира в Бирмингеме. Однако белоруска завершила выступление на стадии второго круга предварительного раунда, уступив швейцарке Конни Перрин (160).

В мужском рейтинге АТР лучшим из белорусов остается Илья Ивашко. Он также установил персональный рекорд, вплотную приблизившись к сотне лучших. Сейчас наш спортсмен занимает 105-ю позицию. На минувшей неделе Илья Ивашко добрался до полуфинала турнира серии ATP Challenger Tour в Ноттингеме.

Владимир Игнатик на данный момент занимает 212-е место в рейтинге АТР, Егор Герасимов – 242-е, Дмитрий Жирмонт – 406-е, Сергей Бетов – 425-е, Ярослав Шило – 448-е. Первой ракеткой мира стал опытный швейцарец Роджер Федерер, который опередил по очкам испанца Рафаэля Надаля.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 43-е место в рейтинге ВТА и остается первой ракеткой Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лагерь «Солнечный». День сказки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика