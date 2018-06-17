Беларусь ограничила поставки свинины из Ленинградской области из-за АЧС

Минсельхозпрод сообщает об ограничении ввоза свинины из Ленинградской области.

Информация об этом размещена на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ ранее сообщила о зарегистрированных случаях заболевания свиней африканской чумой свиней в Ленинградской области.

В связи с этим Беларусь временно ограничивает ввоз из региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.

Ранее выданные разрешения отменяются, ведомство напоминает о необходимости принятия мер контроля биозащиты в свиноводческих комплексах, свиноводческих фермах и хозяйствах всех форм собственности.