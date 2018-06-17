Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС





Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничил ввоз свинины из Ленинградской области России из-за африканской чумы свиней.

Ограничения связаны со вспышкой в данном регионе России африканской чумы свиней. Под запрет на ввоз в Беларусь попали живые свиньи, зоопарковые и цирковые животные восприимчивых видов, свинина (в том числе мясо диких кабанов) и другое пищевое свиноводческое сырье, а также продукты их переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, охотничьи трофеи, полученные от животных восприимчивых видов, другая продукция.