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Беларусь ограничивает ввоз свинины из России из-за АЧС
18.06.2018 11:37 — Разное | Ежедневник
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничил ввоз свинины из Ленинградской области России из-за африканской чумы свиней.
Ограничения связаны со вспышкой в данном регионе России африканской чумы свиней. Под запрет на ввоз в Беларусь попали живые свиньи, зоопарковые и цирковые животные восприимчивых видов, свинина (в том числе мясо диких кабанов) и другое пищевое свиноводческое сырье, а также продукты их переработки, кожевенное, рогокопытное и кишечное сырье, охотничьи трофеи, полученные от животных восприимчивых видов, другая продукция.
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Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси ограничил ввоз свинины из Ленинградской области России из-за африканской чумы...
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