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Ford разработал "умную" куртку для велосипедистов с "поворотниками" и "стоп-сигналами"

18.06.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
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Группа сотрудников Ford, увлекающихся велосипедной ездой, разработала высокотехнологичную куртку, позволяющую велосипедистам легче ориентироваться в пути и более наглядно демонстрировать свое присутствие и намерения окружающим.


На рукавах «умной» куртки, созданной фордовцами совместно с производителем одежды для велосипедистов Lumo и экспертами в сфере мобильных приложений из компании Tome, размещены оранжевые светодиоды, которые работают в качестве «поворотников» и показывают, в какую сторону планирует свернуть велосипедист. Для включения «поворотника» достаточно поднять руку. Куртка может подключаться по беспроводной связи к смартфону — это позволяет использовать навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. Для этого в рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения. Причем навигационное приложение, предназначенное для работы с «умной» курткой, специально настроено прокладывать маршруты в обход оживленных улиц и перекрестков.


Расположенные по нижнему краю куртки красные «стоп-сигналы» мигают при замедлении. В дальнейшем разработчики планируют внедрить функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд.

Пока «умная» куртка является прототипом и недоступна для продажи. Однако Ford в ближайшее время получит патент на изобретение, которое в дальнейшем может быть доработано компанией до коммерческого образца или лицензировано для производства сторонними компаниями.

 
 
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Пока "умная" куртка является прототипом и недоступна для продажи. Однако Ford в ближайшее время получит патент на изобретение, которое в дальнейшем может быть...
 
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