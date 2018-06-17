Группа сотрудников Ford, увлекающихся велосипедной ездой, разработала высокотехнологичную куртку, позволяющую велосипедистам легче ориентироваться в пути и более наглядно демонстрировать свое присутствие и намерения окружающим.





На рукавах «умной» куртки, созданной фордовцами совместно с производителем одежды для велосипедистов Lumo и экспертами в сфере мобильных приложений из компании Tome, размещены оранжевые светодиоды, которые работают в качестве «поворотников» и показывают, в какую сторону планирует свернуть велосипедист. Для включения «поворотника» достаточно поднять руку. Куртка может подключаться по беспроводной связи к смартфону — это позволяет использовать навигационное приложение, не обращаясь к экрану устройства, которое размещается в прозрачном кармане на предплечье. Для этого в рукава встроены вибромоторы, тактильно подсказывающие направление движения. Причем навигационное приложение, предназначенное для работы с «умной» курткой, специально настроено прокладывать маршруты в обход оживленных улиц и перекрестков.





Расположенные по нижнему краю куртки красные «стоп-сигналы» мигают при замедлении. В дальнейшем разработчики планируют внедрить функции приема звонков и сообщений с помощью жестов и голосовых команд.

Пока «умная» куртка является прототипом и недоступна для продажи. Однако Ford в ближайшее время получит патент на изобретение, которое в дальнейшем может быть доработано компанией до коммерческого образца или лицензировано для производства сторонними компаниями.