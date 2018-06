Посмотрите на новый клип супругов Бейонсе и Джей Зи, который снимали в Лувре (очень красивый)

Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню Apeshit. Видео было снято в парижском Лувре. Супруги среди прочего позировали около картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Песня Apeshit вошла в совместный альбом пары Everything is Love. Его Джей Зи и Бейонсе выпустили под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов). Пока альбом из девяти треков можно послушать только на стриминг-сервисе Tidal, который принадлежит Джей Зи. Вскоре он станет доступен и на других платформах.

Читайте также

Певица Бейонсе купила себе церковь за 850 тысяч долларов

Бесплатный фест «Краіна марозіва» уже в следующую субботу! Akute, «Разбітае сэрца пацана», Shuma и все это — еще раз — бесплатно!

***

16 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где появится возможность получить бесплатно 10 билетов на Городской музыкальный фестиваль 21vek .

1 июля на территории аэропорта Минск-1 в летнем open-air будут участвовать звезды первой величины: уже подтвержден приезд Земфиры, LP, Дельфина, Бумбокса, Shumы и Therr Maitz. Розыгрыш продлится до 22 июня.