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Посмотрите на новый клип супругов Бейонсе и Джей Зи, который снимали в Лувре (очень красивый)

18.06.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
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Певица Бейонсе и рэпер Джей Зи выпустили совместный клип на песню Apeshit. Видео было снято в парижском Лувре. Супруги среди прочего позировали около картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Песня Apeshit вошла в совместный альбом пары Everything is Love. Его Джей Зи и Бейонсе выпустили под псевдонимом The Carters (Картер — фамилия музыкантов). Пока альбом из девяти треков можно послушать только на стриминг-сервисе Tidal, который принадлежит Джей Зи. Вскоре он станет доступен и на других платформах.

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Теги: Минск
 
 
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Новый альбом из девяти треков пока можно послушать только на стриминг-сервисе Tidal, который принадлежит Джей Зи. Вскоре он станет доступен и на других платформах.
 
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