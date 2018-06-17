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Сотрудника "Миноблавтотранса" осудили за взятки за помощь пригородным перевозчикам
Сотрудника «Миноблавтотранса» осудили за взятки за помощь пригородным перевозчикам,
Замначальника отдела организации пассажирских перевозок «Миноблавтотранса» признали виновным в неоднократном принятии работником государственной организации имущества за совершенное в пределах его служебных полномочий действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество. Ему назначили наказание в виде «домашней химии» сроком на 3 года, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. С него также взыскана сумма незаконно полученного дохода — почти 3,5 тысячи рублей.
Напомним, по материалам дела, с 2016-го по сентябрь 2017 года он не менее четырех раз
Приговор в законную силу не вступил.
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По материалам дела, с 2016-го по сентябрь 2017 года он не менее четырех раз получал взятки от представителей перевозчиков.
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