Сотрудника «Миноблавтотранса» осудили за взятки за помощь пригородным перевозчикам, сообщает пресс-служба Верховного суда.



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Замначальника отдела организации пассажирских перевозок «Миноблавтотранса» признали виновным в неоднократном принятии работником государственной организации имущества за совершенное в пределах его служебных полномочий действие в пользу лица, предоставляющего такое имущество. Ему назначили наказание в виде «домашней химии» сроком на 3 года, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. С него также взыскана сумма незаконно полученного дохода — почти 3,5 тысячи рублей.

Напомним, по материалам дела, с 2016-го по сентябрь 2017 года он не менее четырех раз получал взятки от представителей перевозчиков (в размере 100−700 долларов). Деньги полагались за помощь с документами, которые требовались для заключения договоров на перевозку пассажиров в пригородном направлении.

Приговор в законную силу не вступил.