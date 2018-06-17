ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Червенском районе Ford влетел в отбойник: пассажир погиб, водитель в больнице

18.06.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 17 июня вблизи деревни Кулики Червенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


По предварительной информации, в 19.10 водитель Ford ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 29-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.


В результате ДТП 59-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель с различными травмами госпитализирован. Известно, что мужчина, управлявший авто, был лишен прав до января 2019 года.


Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГКСЭ по Минской области, эксперты произвели фотофиксацию обстановки и замеры расположения транспортного средства относительно элементов проезжей части, что будет способствовать установлению обстоятельств произошедшего при проведении автотехнической экспертизы.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла вечером 17 июня вблизи деревни Кулики.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Беларусь ограничивает ввоз мяса из Ленинградской области из-за африканской чумы свиней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика