В Червенском районе Ford влетел в отбойник: пассажир погиб, водитель в больнице

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла вечером 17 июня вблизи деревни Кулики Червенского района. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





По предварительной информации, в 19.10 водитель Ford ехал по трассе М4 Минск — Могилев. На 29-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение.





В результате ДТП 59-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель с различными травмами госпитализирован. Известно, что мужчина, управлявший авто, был лишен прав до января 2019 года.





Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГКСЭ по Минской области, эксперты произвели фотофиксацию обстановки и замеры расположения транспортного средства относительно элементов проезжей части, что будет способствовать установлению обстоятельств произошедшего при проведении автотехнической экспертизы.