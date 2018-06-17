Автор гола белорусов в ворота сборной Франции перейдет в стан 27-кратного чемпиона Кипра

Нападающий минского «Динамо» и сборной Беларуси Антон Сарока в ближайшее время подпишет контракт с кипрским клубом АПОЭЛ, сообщает «Прессбол» .



Антон Сарока. Фото: dinamo-minsk.by

В нынешнем сезоне Сарока провел за «Динамо» 7 игр, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас.

При этом всего три недели назад Антон Сарока продлил контракт с минским «Динамо» до конца 2019 года. В контракте прописаны отступные на случай ухода футболиста.

С 12 голами в 30 матчах Сарока стал лучшим снайпером минского «Динамо» в прошлом чемпионате Беларуси.

В квалификации ЧМ-2018 в составе сборной Беларуси Антон Сарока сыграл в 4 матчах и 10 октября 2017 года забил мяч в ворота команды Франции на «Стад де Франс».

Новый клуб Антона Сароки АПОЭЛ — 27-кратный чемпион Кипра, при этом команда неизменно выигрывала золото 6 лет подряд (2013−2018). За АПОЭЛ выступает еще один игрок сборной Беларуси — защитник Денис Поляков, в прошлом году перебравшийся туда из БАТЭ.