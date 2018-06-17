Американские исследователи научили ИИ распознавать фальшивые видео

Специалисты из Университета штата Нью-Йорк научили искусственный интеллект распознавать созданные нейросетями фальшивые видео (их использовали в том числе для накладывания лиц знаменитостей порноактрисам), сообщает TechSpot.





Интернет наводнили так называемые Deepfakes — созданные искусственным интеллектом фальшивые порнографические ролики, в которых лица порномоделей и заменяют лицами популярных актрис и актёров. Сервисы вроде Twitter, Discord и Pornhub удаляют подобный контент со своих платформ как созданный без согласия участвующих в нём лиц.

Это не единственный возможный вариант использования технологии: с помощью неё злоумышленники могут подделывать политические выступления и изготавливать фейковые новости, что может стать более серьёзной угрозой.