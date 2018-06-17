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Американские исследователи научили ИИ распознавать фальшивые видео
Специалисты из Университета штата Нью-Йорк научили искусственный интеллект распознавать созданные нейросетями фальшивые видео (их использовали в том числе для накладывания лиц знаменитостей порноактрисам),
Интернет наводнили так называемые Deepfakes — созданные искусственным интеллектом фальшивые порнографические ролики, в которых лица порномоделей и заменяют лицами популярных актрис и актёров. Сервисы вроде Twitter, Discord и Pornhub удаляют подобный контент со своих платформ как созданный без согласия участвующих в нём лиц.
Это не единственный возможный вариант использования технологии: с помощью неё злоумышленники могут подделывать политические выступления и изготавливать фейковые новости, что может стать более серьёзной угрозой.
Чтобы препятствовать этому, исследователи Университета штата Нью-Йорк решили научить ИИ распознавать подобные подделки. Их метод основан на отслеживании
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Специалисты из Университета штата Нью-Йорк научили искусственный интеллект распознавать созданные нейросетями фальшивые видео (их использовали в том числе...
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