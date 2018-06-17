Роджер Федерер выиграл престижный теннисный турнир в Штутгарте

Роджер Федерер – победитель престижного теннисного турнира в Штутгарте. Этот титул стал для Швейцарца 98-м в карьере.

В финальном матче, который продолжался чуть больше часа, Роджер Федерер справился с канадцем Милошем Раоничем – 6:4, 7:6. Эта победа принесла Федереру 117 тысяч евро призовых и 250 очков. И уже сегодня в обновленном рейтинге ATP он вновь станет первым, потеснив с позиции лидера испанца Рафаэля Надаля.