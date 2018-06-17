Рубль продолжил падение на фоне снижения котировок на нефть

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Как отмечает аналитик «Альпари» Владислав Антонов, ключевую роль в ситуации с падением российского рубля играет динамика цен на нефть.18 июня на 10:00 баррель нефти марки Brent стоил 73 доллара.

В конце прошлой недели в течение пятницы цена на Brent упала почти на 3 доллара до 72,98 долларов за баррель. С утра понедельника цена снижалась до 72,47 долларов, но потом поднялась до 73.

По мнению аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, если нефть продолжит сегодня дешеветь, не исключено, что будет достигнут уровень 63,5 рубля за доллар.

Укрепление доллара на мировом рынке, по мнению специалистов, также негативно скажется на российском рубле.

Цены на нефть падают в связи с тем, что на этой неделе запланирована встреча стран ОПЕК и России, где могут принять решение об увеличении объемов добычи нефти.