Золотые руки Кобринских медиков

Упрямая вещь — статистика: здоровье более 80 тыс. человек, которые на данный момент проживают на территории Кобринского района, находится в руках всего около 2 тыс. медицинских работников. Тем не менее, УЗ «Кобринская ЦРБ» на 98,7 % укомплектована рабочими кадрами. А сейчас представьте, какой колоссальный фронт работы выполняет каждый день одна взятая единица медицинского персонала.





Ответ на вопрос, чем живёт сегодня Кобринская ЦРБ и с каким настроением встречает свой профессиональный праздник, мне удалось получить во время небольшой экскурсии по отделениям больницы вместе с главным врачом Николаем Брашко и его заместителем Юрием Юзько.

Сегодня медицина во всём мире развивается семимильными шагами, и те болезни, которые ещё несколько десятков лет назад звучали как приговор, уже успешно лечатся. Немаловажным в этом плане, как замечает Николай Леонидович, является техническое перевооружение – оснащение больницы оборудованием, которое соответствует времени и о котором он, как главврач, должен позаботиться в первую очередь.

Процесс модернизации в учреждении здравоохранения – дело не одного дня, и с первого взгляда для простого обывателя, может, не совсем заметен. Но это только до того момента, пока он сам не столкнётся с новшеством, которое поможет ему, например, провести ту или иную диагностику, сделать на месте операцию, с которой ещё год-два назад нужно было обращаться в областной центр, и т.п.

Так, с приобретением детского ХОЛТЕРА и СМАТа– аппаратов для суточного мониторинга работы сердца и измерения артериального давления — нет необходимости родителям ехать с ребёнком для проведения подобной процедуры в Брестскую детскую областную больницу. Закупленный оптический топограф для проведения исследований нарушения осанки, который в скором времени будет установлен в детской поликлинике, поможет избежать рентгеновского облучения при обследовании позвоночника. Психологическая помощь, которая оказывается детям в центре, дружественном подросткам, «Ориентир», открывшемся меньше года назад, только набирает обороты. Первым шагом совместного с СООО «ПП ПОЛЕСЬЕ» благотворительного проекта «Вместе мы можем сделать многое» стало приобретение оборудования для оснащения современного офтальмологического кабинета детской поликлиники. Вышеперечисленное — свидетельство того, какое внимание уделяет руководство больницы будущему нашей страны – детям.

Как показывает статистика, диагностирование рака на ранних стадиях -вероятность высокого процента излечения пациента от этой страшной болезни. Именно с этой целью -выявления рака предстательной и молочной желез, а также кишечника — в поликлинике на базе хирургического отделения вводится кабинет скрининга и ранней диагностики рака.

В филиале «Родильный дом» ведётся переоснащение рентгенологического отделения: оборудуется кабинет маммографии, что позволит проводить обследование и диагностику заболеваний молочных желёз.

Внимания заслуживает и физиотерапевтическое отделение. Последнее время здесь освоено и введено в действие порядка 8 новых методик: КВЧ-терапия при остеохондрозе позвоночника, фармакопунктура витамина В6 при корешковом синдроме шейно-грудного отдела позвоночника, использование магнитотерапии при атеросклерозе сосудов мозга и др.

Клинико-диагностистическая лаборатория Кобринской ЦРБ, как замечает Николай Брашко, уже сейчас готова на равных конкурировать с любой известной частной клиникой. Закупка и установка нового оборудования (гематологического анализатора и двух биохимических анализаторов) позволяет быстро и качественно проводить гематологические, общеклинические, биохимические, иммуноферментные исследования. За день более 250 человек могут сдать кровь на биохимический анализ, результат которого будет готов в течение дня, иммуноферментный анализ готовится в течение 5-10 дней. Процедуру можно ускорить на платной основе, которая обойдётся на 30 -50% дешевле, чем в частной лаборатории, – в таком случае результаты пациент получит в день сдачи анализа.

Обойти стороной хирургическое отделение я не могу даже не потому, что это святая святых заведующего главного врача — хирурга Юрьи Юзько, но и потому, что в адрес работников этого отделения в редакцию нашей газеты приходит наибольшее количество писем со словами благодарности, да и мне самой пришлось убедиться в их высоком профессионализме. Да, современное оборудование, освоение новых методик – конечно, хорошо, и без этого представить медицину 21 века невозможно, но что она значит без филигранной работы рук, которые на все 100% заслуживают метафоры – золотые! Сам же Юрий Викторович отмечает, что недавно закупленные 10 хирургических наборов для удаления тромбов из магистральных артерий верхних и нижних конечностей позволили в 2018 году избежать ампутации конечностей у 10 пациентов.

В операционном блоке бросается в глаза большой монитор на стене, на экране которого рентгеновские снимки.

— Да, подтверждает мои мысли Юрий Викторович, — единая сеть или прямая связь с рентгенологическим кабинетом позволяет нам анализировать снимки пациентов в цифровом формате прямо в операционной.

Установка локальной сети интернет позволила также внедрить и ещё одно новшество – электронные рецепты, которые уже получили первые пациенты, — дополняет Николай Брашко. – В планах на второе полугодие 2018 года у нас капитальный ремонт стерилизационного отделения, деньги на который будут выделены из районного бюджета.

Для любого медицинского работника — праздник тогда, когда у его пациента хорошее настроение и улыбка на лице, ведь это значит, что он идёт на поправку, в унисон отвечают на один из моих вопросов Николай Леонидович и Юрий Викторович и добавляют, что здоровье человека в большей степени находится в его же руках и зависит от образа жизни. Взять за правило — заботиться о себе с детства – это так просто.

Елена БАКУН.

НА СНИМКЕ автора: заведующий поликлиникой Оксана Сивенкова, Юрий Юзько, хирург Владимир Барановский в хирургическом отделении у новой лапароскопической стойки.