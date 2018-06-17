Собака спасла девочку от пожара в общежитии Бобруйска

Инцидент произошел 15 июня днем. В ЦОУ Бобруйского ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в общежитии по бульвару Молодежному в Бобруйске.

По прибытии спасателей к месту вызова из окна на первом этаже шел дым. В общежитии располагается 150 жилых блоков, зарегистрировано 550 жильцов.

На момент пожара в блоке находилась дочка хозяев с собакой. Животное почувствовало запах дыма и лаем оповестило девочку об опасности, сообщили в МЧС. Девочка выбежала на коридор и позвала на помощь. В результате никто не пострадал.

При пожаре был уничтожен холодильник, повреждено имущество в помещении, закопчено имущество в блоке.