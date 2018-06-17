Ребенок получил ожоги во время операции, хирурга будут судить

Уголовное дело возбуждено в отношении врача-уролога в Пинске.

Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры .

Там отмечается, что врача будут судить за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Речь идет о происшествии во время хирургической операции 21 ноября 2017 года, когда врач использовал электрохирургический генератор.

Медработник не убедился в удалении легковоспламеняющейся жидкости, которой обрабатывали участок тела ребенка.

В результате произошло возгорание, и мальчик получил ожоги.

Прокурор проверил материалы дела и согласился с тем, что обвинение обосновано, и есть «достаточные допустимые и относимые» доказательства виновности.

Дело расследовалось Пинским СК, Пинская межрайонная прокуратура направила дело в суд.