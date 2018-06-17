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Маленьких iPhone SE 2 в этом году не будет
Известный своими достоверными «утечками» производитель чехлов и других мобильных аксессуаров Olixar сообщил, что в этом году маленьких iPhone X (или iPhone SE 2) точно не будет. Об этом
Источник сообщает, что Apple отказалась от выпуска компактных смартфонов (как минимум в этом году), несмотря на то что вокруг их появления ходило столько слухов. При этом компания выпустит в сентябре три новые модели — 5,8-дюймовый iPhone X будет дополнен 6,1-дюймовым бюджетным iPhone X и 6,5-дюймовым iPhone X Plus.
Вот какими будут их габариты:
Стоит отметить, «утечки» Olixar вполне заслуживают внимания. За последние два года компания точно рассказала об
Смотрите, сколько стоит сейчас актуальное поколение новейших iPhone:
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