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Маленьких iPhone SE 2 в этом году не будет

18.06.2018 12:36 — Разное | Tut.by  
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Известный своими достоверными «утечками» производитель чехлов и других мобильных аксессуаров Olixar сообщил, что в этом году маленьких iPhone X (или iPhone SE 2) точно не будет. Об этом пишет Forbes.


iPhone SE

Источник сообщает, что Apple отказалась от выпуска компактных смартфонов (как минимум в этом году), несмотря на то что вокруг их появления ходило столько слухов. При этом компания выпустит в сентябре три новые модели — 5,8-дюймовый iPhone X будет дополнен 6,1-дюймовым бюджетным iPhone X и 6,5-дюймовым iPhone X Plus.

Вот какими будут их габариты:

  • iPhone X — 143,6×70,9 мм;
  • бюджетный iPhone X — 147,12×71,52 мм;
  • iPhone X Plus — 157,2×77,1 мм.

Стоит отметить, «утечки» Olixar вполне заслуживают внимания. За последние два года компания точно рассказала об iPhone X, Galaxy S9, Galaxy Note 8, Galaxy Note 7 и iPhone 7.

Смотрите, сколько стоит сейчас актуальное поколение новейших iPhone:

 
 
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