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Попытка № 2. Легендарный детский лагерь "Чайка" под Гомелем снова выставлен на торги
Легендарный лагерь «Чайка», принадлежащий строительному тресту № 14, закрыт и продается. Информация об этом
Лагерь находится возле деревни Прибор, в живописном месте. Еще пару лет назад он принимал детей, но теперь здесь только сторож и птицы.
Это уже вторая попытка продать лагерь стройтреста. Первый аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих приобрести лот. На этот раз цену снизили на 20%: за все объекты лагеря — а это десятки капитальных построек и беседок — просят 807 тысяч рублей. Аукцион назначен на 5 июля.
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Легендарный лагерь "Чайка", принадлежащий много лет строительному тресту № 14, закрыт и продается.
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