Новый питомец дома: уход за хомячком



Если вы планируете посетить зоомагазин, чтобы приобрести милого питомца, необходимо сначала разобраться с условиями содержания того или иного животного. Часто выбор падает на хомячков, поскольку они забавные, за ними интересно наблюдать и несложно ухаживать. Если выбор пал на именно на этих пушистых грызунов, вам пригодится наша статья о том, как ухаживать за хомяком.

Виды хомячков





Выбор был бы слишком простым, если бы в магазине был только один вид хомячков. Но, как правило, в клетках зоомагазинов вы увидите разных пушистых малышей.

Одни из самых популярных — сирийские хомяки. Они считаются крупными, длиной до 13 см, весом 250-300 г, шерсть разного окраса, чаще золотая.

Джунгарские хомячки чуть больше полевых мышей. У джунгариков мягкая, пушистая шерстка буровато-серого окраса, живот — белый.

Хомяки Роборовского миниатюрные, длиной 3-5 см, они имеют белые «брови». Грызуны отличаются быстротой, их сложно долго удерживать в руках, поэтому лучше не заводить семьям с маленькими детьми.

Какого возраста выбирать грызуна?





Оптимальным вариантом станет покупка питомца, которому от 4 до 7 недель. Они легче поддаются воспитанию и дрессировке. Важным нюансом, как ухаживать за хомяком, является учет его ритма жизни. Обычно в дневное время эти животные спят, по этой причине при покупке будьте внимательны: если разбуженный грызун выглядит любознательно и заинтересовано — он здоров, а если пассивен — это повод задуматься о состоянии его здоровья. Здоровые грызуны имеют ровную шерсть, густую, на ней отсутствуют ранки и залысины, она красиво блестит. Обратите внимание на низ животика хомячка — на нем не должно быть налета, а в ушках — гнойных выделений.

Везти питомца рекомендуется в коробке для животных из пластика, поскольку картонные или бумажные емкости хомяк может прогрызть.

Один хомячок или парочка?





Сирийские хомячки предпочитают быть в одиночестве, поэтому, купив пару, будьте готовы, что грызуны подерутся. Хомяки Роборовского и джунгарские любят жить в паре. Но для первого опыта лучше сначала обзавестись одним питомцем. После покупки животного сразу начинайте с ним общаться, контактировать. Говорите с хомяком спокойным тоном, приучайте к рукам. Не прижимайте питомца слишком сильно, не применяйте парфюмов и косметических средств рядом с грызуном.

Советы по уходу





Купить все необходимое для содержания питомца предлагает каждый интернет зоомагазин . Для жилья выбирают металлические клетки, минимальный стандарт — 30 на 40 см и высотой 30 см. Домик должен обустраиваться миской, поилкой, колесом, спальным местом. Дно заполняется опилками, которые продаются в магазине. Не помещайте внутрь газеты, вату, солому, ненатуральные ткани.

Периодически давайте грызунам дубовые или березовые ветви, чтобы предотвратить рост длинных зубов. Поместите внутрь клетки минеральный камень или специальный мел. Хомяки обустраивают себе гнезда. Само гнездо ни в коем случае не трогайте, а во время уборки в клетке выбрасывайте так, чтобы часть прошлого спального места оставалась нетронутой: грызуны любят ощущать свой запах.

Лучше сразу купите клетку, в которой есть колесо для занятия спортом. За ночное время грызуны пробегают до 2 км. Удобными и безопасными считают пластиковые изделия.

Когда играете с питомцем, учтите, что у них нет страха высоты, поэтому не разрешайте им прыгать со столов, кроватей. Они могут упасть и получить серьезные повреждения.

Особенности меню





Чтобы правильно ухаживать за хомяком, нужно разобраться и с его рационом. Давайте еду 2 раза в сутки (на 1 прием понадобится 20-30 г специального корма). Разрешается использовать зерна, семена подсолнуха, орешки. Иногда рекомендуется давать зелень: клевер, одуванчики, яблоки, капустные листья. Не давайте животному шоколад, сладости.

Посетив зоомагазин из каталога TAM.BY и купив грызуна, вы сможете наслаждаться общением со своим любимцем. Ухаживать за хомяком несложно, и он станет другом вашему ребенку и поможет сформировать чувство ответственности.