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В Барановичах мужчина упал с крана с 12-метровой высоты

18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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 Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе.

 В Барановичах мужчина упал с крана с 12-метровой высоты

 
 
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Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе. Машинист мостового крана,...
 
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