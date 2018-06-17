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В Барановичах мужчина упал с крана с 12-метровой высоты
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе.
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Инцидент произошел 17 июня, около 12.00, на территории Барановичского цеха РУП «Брествтормет», который находится на Слонимском шоссе. Машинист мостового крана,...
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