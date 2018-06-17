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Через полтора года перепись населения... Брестчан просят обеспечить свои дома номерами и названием улиц
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Уважаемые брестчане! В октябре 2019 года пройдет очередная перепись населения Республики Беларусь.
В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, связанные с проверкой и упорядочением адресного хозяйства города и области.
Просим вас обеспечить наличие аншлагов (табличек) с номером дома и названием улицы на принадлежащих вам домах.
Главное статистическое
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Через полтора года перепись населения... Брестчан просят обеспечить свои дома номерами и названием улиц
Уважаемые брестчане! В октябре 2019 года пройдет очередная перепись населения Республики Беларусь. В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия,...
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