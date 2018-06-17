Через полтора года перепись населения... Брестчан просят обеспечить свои дома номерами и названием улиц

Уважаемые брестчане! В октябре 2019 года пройдет очередная перепись населения Республики Беларусь.



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В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, связанные с проверкой и упорядочением адресного хозяйства города и области.

Просим вас обеспечить наличие аншлагов (табличек) с номером дома и названием улицы на принадлежащих вам домах.

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управление Брестской области