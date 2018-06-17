За минувшие выходные в г. Бресте произошло 3 пожара

16.06.2018г. пер. Ломоносова, произошел пожар в легковом автомобиле «Шкода Актавиа» , 2001 г.в. В результате пожара огнем уничтожена левая обшивка багажника, повреждено заднее левое крыло, заднее левое колесо, крышка багажника, закопчено стекло. Причина пожара устанавливается.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56498.php

Читать полностью в источнике с фото:





16.06.2018 пер. 2-ой Западный, произошел пожар в блочной бане. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

17.06.2018 г. в 02-35 пр-т Машерова (Кобринский мост) произошел пожар в тракторе «МТЗ-80» , 1995 г.в., принадлежащем ОАО «Дорожно-строительный трест №4 г. Бреста». В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка кабины. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог, виновное лицо устанавливается.

С начала года в Бресте зарегистрировано 47 пожаров, за аналогичный период 2017 года – 44 пожара.