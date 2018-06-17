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За минувшие выходные в г. Бресте произошло 3 пожара
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
16.06.2018г. пер. Ломоносова, произошел
16.06.2018 пер. 2-ой Западный, произошел пожар в блочной бане. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
17.06.2018 г. в 02-35 пр-т Машерова (Кобринский мост) произошел
С начала года в Бресте зарегистрировано 47 пожаров, за аналогичный период 2017 года – 44 пожара.
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16.06.2018г. пер. Ломоносова, произошел пожар в легковом автомобиле «Шкода Актавиа», 2001 г.в. В результате пожара огнем уничтожена левая обшивка багажника, повреждено...
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