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В Бресте состоялось первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании

18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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17 июня 2018 года в Бресте прошло первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Депутаты - члены Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту и Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам приняли участие в первом заседании молодых парламентариев.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56497.php

В Бресте состоялось первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании

Молодежная палата была сформирована путем делегирования 40 представителей палатами парламентов государств-участников, из которых 20 являются гражданами Беларуси и 20 - гражданами России.

В состав Молодежной палаты вошли депутаты законодательных (представительных) органов всех уровней, а также представители молодежных парламентов, молодежных отделений политических партий и организаций, молодежных движений, организаций и общественных объединений.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56497.php

В Бресте состоялось первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании

В ходе первого заседания был утвержден Регламент Молодежной платы при Парламентском Собрании, в соответствии с которым сформированы шесть комиссий:

- Комиссия Молодежной палаты по предпринимательству и экономической политике;
- Комиссия Молодежной палаты по социальной политике, гуманитарным вопросам, спорту и туризму;
- Комиссия Молодежной палаты по науке, образованию и культуре;
- Комиссия Молодежной палаты по вопросам экологии и природопользования;
- Комиссия Молодежной палаты по информационной политике и информационным технологиям;
- Комиссия Молодежной палаты по межрегиональному сотрудничеству.

Единогласным голосованием были избраны председатель Молодежной платы при Парламентском Собрании Елена Еракина, первый заместитель Александр Лукьянов, а также заместители председателя Егор Макаревич и Дамир Фархутдинов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56497.php

В Бресте состоялось первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании

В ходе первого заседания были обсуждены приоритетные направления работы Молодежной платы при Парламентском Собрании и план работы на текущий год. Решено проводить не менее двух заседаний в год, участвовать в мероприятиях Парламентского Собрания, заседаниях молодежных парламентских структур Беларуси и России, а также в работе международных организаций. Также в первоочередных планах создание информационного портала Молодежной палаты, разработка стратегии развития молодежной интеграции Союзного государства, выработка предложений по участию молодежи в строительстве Союзного государства, проведение мониторинга и анализа законодательства в области молодежной политики, проведение информационных встреч с молодежью по вопросам интеграции Беларуси и России.

18 июня члены Молодежной палаты примут участие в мероприятиях 54-й сессии Парламентского Собрания, где вместе с союзными парламентариями обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи.

 
Теги: Брест
 
 
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17 июня 2018 года в Бресте прошло первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. Депутаты - члены Комиссии Парламентского...
 
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