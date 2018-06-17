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Барановичский район: в ДТП пострадал мотоциклист
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
16.06.2018 года в Барановичском районе на 22 км автодороге «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в д. Тешевле произошло ДТП, 1 человек ранен.
По предварительной версии: примерно в 21 час 55 минут 50-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем "Пежо", совершал маневр разворота от обочины дороги на 22 км автодороги Р-108 «Барановичи-Молчадь Дятлово» в сторону г. Барановичи, не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», под управлением 31-летнего жителя г.Барановичи, который двигался со стороны г. Барановичи в сторону д. Молчадь Барановичского района и совершил ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлена в УЗ «Барановичская городская больница», где госпитализирован в реанимационное отделение.
Водитель мотоцикла - стаж 6 лет. Лишен с 31.10.2015 года по 31.10.2020 года. Медицинская справка на месте происшествия отсутствовала. Был в шлеме безопасности. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 17 раз: в 2016 году по ст.18.23 ч.2, в 2013 году по ст. 317 прим ч.1 УК Республики Беларусь, ст. 18.23 ч., ст. 18.16 ч.1, ст. 18.12 ч.9, в 2012 году: по ст. 18.12 ч.5, ст. 18.14 ч.6, ст. 18.12 ч.5, ст. 18.13 ч.1, ст. 18.12 ч.5, ст. 18.19 ч.2, ст. 18.23 ч.1, 18.19 ч.1, ст. 18.12 ч.4, в 2012 года ст. 18.19 ч.1, в 2007 года по ст.18.19 ч.1. Мотоцикл принадлежит третьему лицу, страховое свидетельство на месте ДТП отсутствовало, сертификат о прохождении государственного технического осмотра на месте ДТП отсутствовал.
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16.06.2018 года в Барановичском районе на 22 км автодороге «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в д. Тешевле произошло ДТП, 1 человек ранен. По предварительной версии: примерно...
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