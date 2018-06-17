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Барановичский район: в ДТП пострадал мотоциклист

18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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16.06.2018 года в Барановичском районе на 22 км автодороге «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в д. Тешевле произошло ДТП, 1 человек ранен.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56494.php

Барановичский район: в ДТП пострадал мотоциклист

По предварительной версии: примерно в 21 час 55 минут 50-летний житель г.Барановичи, управляя автомобилем "Пежо", совершал маневр разворота от обочины дороги на 22 км автодороги Р-108 «Барановичи-Молчадь Дятлово» в сторону г. Барановичи, не уступил дорогу мотоциклу «Сузуки», под управлением 31-летнего жителя г.Барановичи, который двигался со стороны г. Барановичи в сторону д. Молчадь Барановичского района и совершил ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и бригадой скорой помощи был доставлена в УЗ «Барановичская городская больница», где госпитализирован в реанимационное отделение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56494.php

Барановичский район: в ДТП пострадал мотоциклист

Водитель мотоцикла - стаж 6 лет. Лишен с 31.10.2015 года по 31.10.2020 года. Медицинская справка на месте происшествия отсутствовала. Был в шлеме безопасности. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 17 раз: в 2016 году по ст.18.23 ч.2, в 2013 году по ст. 317 прим ч.1 УК Республики Беларусь, ст. 18.23 ч., ст. 18.16 ч.1, ст. 18.12 ч.9, в 2012 году: по ст. 18.12 ч.5, ст. 18.14 ч.6, ст. 18.12 ч.5, ст. 18.13 ч.1, ст. 18.12 ч.5, ст. 18.19 ч.2, ст. 18.23 ч.1, 18.19 ч.1, ст. 18.12 ч.4, в 2012 года ст. 18.19 ч.1, в 2007 года по ст.18.19 ч.1. Мотоцикл принадлежит третьему лицу, страховое свидетельство на месте ДТП отсутствовало, сертификат о прохождении государственного технического осмотра на месте ДТП отсутствовал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56494.php

Барановичский район: в ДТП пострадал мотоциклист


Водитель "Пежо" - стаж 9 лет. Медицинская справка на месте происшествия отсутствовала. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 17 раз: в 2018 году по ст.18.18, в 2017 году по ст. 18.18, в 2015 году по ст. 18.14 ч.4, ст. 18.14 ч.6, в 2014 году, 4 раза по ст. 18.13 ч., в 2012 году по ст.18.14 ч.4 2011 году по ст. 18.13 ч.1, ст. 18.12 ч.4, в 2009 году по ст. 18.13 ч.1, в 2008 году по ст. 18.22 ч.1, в 2007 году по ст.18.13 ч.1, по ст. 18.13 ч.1, ст. 18.12 ч.4 КоАП. Был пристегнут ремнем безопасности, трезв. Автомобиль принадлежит третьему лицу, государственный технический осмотр не пройден.

По данному факту ДТП проводится проверка.

 
 
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16.06.2018 года в Барановичском районе на 22 км автодороге «Барановичи-Молчадь-Дятлово» в д. Тешевле произошло ДТП, 1 человек ранен. По предварительной версии: примерно...
 
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