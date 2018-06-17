ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП

18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

16.06.2018 в Ивацевичском районе в результате ДТП ранено 2 человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56491.php

Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП

По предварительной версии: в 21:00 часов 14-летний житель д.Оброво, управляя мотоциклом «ИЖ планета 4», без рег. знака, двигался по ул. Луговой, д. Оброво Ивацевичского района. Около дома №14 не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и находящийся с ним в качестве пассажира 13-летний односельчанин, получили телесные повреждения. Мотоцикл получил механические повреждения. Водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение УЗ "Ивацевичская ЦРБ". Иные обстоятельства выясняются.

Водитель водительское удостоверение не имеет, медицинская справка – не имеет. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался, трезв. Управлял без мотошлема.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56491.php

Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП


Мотоцикл «ИЖ планета 4», не зарегистрирован в установленном порядке, страхового свидетельствования нет. В результате ДТП мотоцикл получил механические повреждения (передняя вилка, руль, моторный отсек).

Время суток сумерки, видимость без ограничений, прямой участок дороги, дорожное покрытие грунтовое (мелкий песок). По факту ДТП ОГАИ Ивацевичского РОВД проводится проверка в порядке УПК РБ.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16.06.2018 в Ивацевичском районе в результате ДТП ранено 2 человека. По предварительной версии: в 21:00 часов 14-летний житель д.Оброво, управляя мотоциклом «ИЖ планета 4»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Традиционная встреча приграничных областей Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины в городе Ветка и Международного молодежного форума «Дружба-2018»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика