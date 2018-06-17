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Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
16.06.2018 в Ивацевичском районе в результате ДТП ранено 2 человека.
По предварительной версии: в 21:00 часов 14-летний житель д.Оброво, управляя мотоциклом «ИЖ планета 4», без рег. знака, двигался по ул. Луговой, д. Оброво Ивацевичского района. Около дома №14 не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и находящийся с ним в качестве пассажира 13-летний односельчанин, получили телесные повреждения. Мотоцикл получил механические повреждения. Водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение УЗ "Ивацевичская ЦРБ". Иные обстоятельства выясняются.
Водитель водительское удостоверение не имеет, медицинская справка – не имеет. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался, трезв. Управлял без мотошлема.
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16.06.2018 в Ивацевичском районе в результате ДТП ранено 2 человека. По предварительной версии: в 21:00 часов 14-летний житель д.Оброво, управляя мотоциклом «ИЖ планета 4»,...
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