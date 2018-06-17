Два подростка в Ивацевичском районе врезались на мотоцикле в опору ЛЭП

16.06.2018 в Ивацевичском районе в результате ДТП ранено 2 человека.



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По предварительной версии: в 21:00 часов 14-летний житель д.Оброво, управляя мотоциклом «ИЖ планета 4», без рег. знака, двигался по ул. Луговой, д. Оброво Ивацевичского района. Около дома №14 не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель и находящийся с ним в качестве пассажира 13-летний односельчанин, получили телесные повреждения. Мотоцикл получил механические повреждения. Водитель и пассажир с телесными повреждениями были доставлены в травматологическое отделение УЗ "Ивацевичская ЦРБ". Иные обстоятельства выясняются.

Водитель водительское удостоверение не имеет, медицинская справка – не имеет. К административной ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался, трезв. Управлял без мотошлема.



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Мотоцикл «ИЖ планета 4», не зарегистрирован в установленном порядке, страхового свидетельствования нет. В результате ДТП мотоцикл получил механические повреждения (передняя вилка, руль, моторный отсек).



Время суток сумерки, видимость без ограничений, прямой участок дороги, дорожное покрытие грунтовое (мелкий песок). По факту ДТП ОГАИ Ивацевичского РОВД проводится проверка в порядке УПК РБ.