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Палаточный городок для участников "Зарницы" обустроят на Брестском полигоне

18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Финал республиканской военно-патриотической игры "Зарница" стартует сегодня на полигоне "Брестский", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56489.php

Палаточный городок для участников "Зарницы" обустроят на Брестском полигоне

Нынешняя "Зарница" посвящена 50-летию игры, а также 100-летию Вооруженных Сил. Участниками состязаний, которые пройдут в формате пятидневных сборов, станут 70 пионеров 13-14 лет - победителей областных и Минской городской игры. Хозяева полигона, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, обустроят большой палаточный городок. Подростки будут жить в тех же условиях, что и солдаты во время учений.

На торжественном открытии "Зарницы" перед ребятами выступят воины-десантники и специалисты кинологической службы Департамента охраны МВД. В целом программа довольно насыщенная. За каждой командой закрепят военнослужащих, которые будут обучать школьников азам военной науки. Они займутся строевой, медицинской подготовкой, сборкой и разборкой автомата, пройдут школу юного разведчика, ознакомятся с навыками пользования рацией и другими средствами связи. Также предусмотрены различные творческие конкурсы и спортивные соревнования.

Также участникам предстоит пройти 7 основных испытаний: визитная карточка отряда "50 кадров Зарницы", конкурс боевых листков, смотр строя и песни, игра "100 на 50", конкурс инсценированной песни, состязание "К защите Отечества готов!". Кульминацией станет военизированная игра на местности. Именно здесь ребятам пригодятся полученные ранее навыки. Сценарий игры разрабатывают военные, детали держатся в секрете.

Кроме того, для подростков обустроят кинотеатр под открытым небом, предложат посмотреть фильм "Брестская крепость". Непосредственно побывать в мемориальном комплексе они смогут 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Ранним утром пионеры возложат цветы к Вечному огню, затем отправятся на территорию Кобринского укрепления, где состоится реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом.

Организаторами мероприятия выступают Белорусская республиканская пионерская организация и Министерство обороны.

Массовая военно-спортивная игра "Зарница" зародилась в 1967 году по инициативе газеты "Пионерская правда" и объединяла тысячи школьников со всего Советского Союза. В Беларуси пионерская игра "Зарница" возродилась в 1998-м. Она продолжает знакомить школьников с героическим прошлым предшественников, а также является первым уроком мужества для будущих защитников.

 
 
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Финал республиканской военно-патриотической игры "Зарница" стартует сегодня на полигоне "Брестский", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы. Нынешняя...
 
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