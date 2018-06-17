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Легковушка сбила ребенка в Дрогичинском районе
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
16.06.2018 около 19.51 часов в д.Брашевичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 32-летний житель д.Брашевичи управлял автомобилем марки «Фольксваген Гольф», двигаясь по а/д д. Брашевичи- д.Завелевье, в направлении д. Завелевье, совершил наезд на внезапно выбежавшего с правой по ходу движения автомобиля обочины на проезжую часть дороги 3-летнего местного жителя.
В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ "Дрогичинская ЦРБ".
Проводится проверка.
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16.06.2018 около 19.51 часов в д.Брашевичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 32-летний житель...
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