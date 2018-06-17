Легковушка сбила ребенка в Дрогичинском районе

16.06.2018 около 19.51 часов в д.Брашевичи Дрогичинского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 32-летний житель д.Брашевичи управлял автомобилем марки «Фольксваген Гольф», двигаясь по а/д д. Брашевичи- д.Завелевье, в направлении д. Завелевье, совершил наезд на внезапно выбежавшего с правой по ходу движения автомобиля обочины на проезжую часть дороги 3-летнего местного жителя.

В результате ДТП ребенок с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение УЗ "Дрогичинская ЦРБ".



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Проводится проверка.



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Уважаемые родители! Госавтоинспекция в очередной раз призывает вас отслеживать местонахождение своих детей, напоминать им элементарные нормы Правил дорожного движения, а маленьких детей вблизи проезжей части, а также пересекая проезжую часть вы обязаны держать за руку! С начала текущего года на территории области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 39 дорожных аварий, в которых 4 ребенка погибли и 46 получили травмы и увечья.