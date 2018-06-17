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Малоритский район: в ДТП погибла женщина-велосипедист
18.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
15.06.2018 года в 23:40 часов на автодороге Р17 произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 23-летний житель д.Заозерное, Малоритского района, управляя автомобилем марки «Опель-Вектра» и двигаясь по автодороге Р-17 «Брест-гр.Украины (Олтуш), по направлению от г. Малорита к д. Олтуш, на 61 км совершил наезд на двигавшуюся по проезжей части в попутном направлении на велосипеде 38-летнюю жительницу д.Дворище, Малоритского района (гражданка Украины, имеет вид на жительство в РБ). В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
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15.06.2018 года в 23:40 часов на автодороге Р17 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 23-летний житель д.Заозерное, Малоритского...
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