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Перенос рабочих дней

18.06.2018 — Разное | Народны голас  
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь рабочий день с понедельника 2 июля  переносится на субботу 7 июля 2018 г. В результате переноса выходных и рабочих дней жители Беларуси получат четыре выходных дня подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.

Перенос рабочих дней

 
 
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> Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь рабочий день с понедельника 2 июля  переносится на субботу 7 июля 2018 г. В результате переноса...
 
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