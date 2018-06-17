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Перенос рабочих дней
18.06.2018 — Разное | Народны голас
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Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля 2018 г. В результате переноса выходных и рабочих дней жители Беларуси получат четыре выходных дня подряд: 30 июня и 1, 2, 3 июля 2018.
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> Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля 2018 г. В результате переноса...
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