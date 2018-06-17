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Черепаха с лёгкостью перелезает через метровый забор
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На видео болотная черепаха без особых усилий взбирается на метровый забор, оказавшийся на её пути.
Таким образом, стереотип того, что черепаха – самое медлительное животное, можно считать опровергнутым.
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На видео болотная черепаха без усилий взбирается на метровый забор, оказавшийся на её пути.
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