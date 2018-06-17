На мундиале работает многочисленная делегация волонтеров из Беларуси

Успешная организация чемпионата мира невозможна без волонтеров. На российском мундиале работают несколько тысяч добровольцев из десятка стран со всего мира. В том числе и из стран Содружества. Одна из самых многочисленных делегаций белорусская. О буднях волонтеров рассказывает корреспондент «МИР 24» Лена Петревска.

Играть в настольный футбол, танцевать, фотографироваться – это и есть работа Богдана Петрашко. Он волонтер для волонтеров. В перерывах между играми добровольные помощники из разных стран проводят время вместе.

«Подал заявку и сразу же попал на ту функцию, которую мне хотелось. Мне не хотелось, чтобы это было что-то скучное, рутина. Мне хотелось взаимодействовать с людьми, веселья», – рассказал волонтер-аниматор Богдан Петрашко.

При распределении на работу учитывают пожелания волонтеров. Алексей Цыбранков, например, в дни матчей будет работать со зрителями: показывать, куда идти, подсказывать, где и что найти. В свободное время он еще и администратор: регистрирует коллег-новичков и раздает им талоны на обед. Сам он, кстати, уже опытный помощник.

«За границей это первые были, а также крупные соревнования и в самой республике. Например, ЧМ по хоккею, ЧЕ по конькобежному спорту, ЧЕ по баскетболу и генеральная ассамблея олимпийских комитетов», – сказал волонтер Алексей Цыбранков.

В следующем году в Минске пройдут Вторые Европейские игры. Уже будет опыт работы на крупном соревновании.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Когда они приедут на грандиозные события, они это все увидят, они любую работу своими руками, любой маршрут пройдут своими ногами и, соответственно, у них этот опыт останется», – отметила менеджер по работе с волонтерами Надежда Асиновец.

Всего в Петербурге сейчас работают 50 волонтеров из Беларуси, некоторые из них сейчас в Сочи на матче Португалия-Испания.