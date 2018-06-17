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На окраине Слуцка ночью россиянин врезался в дорожную насыпь. Пассажирка попала в реанимацию

18.06.2018 — Разное | Инфа-Курьер  
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На&nbsp;окраине Слуцка ночью россиянин врезался в&nbsp;дорожную насыпь. Пассажирка попала в&nbsp;реанимацию
Фото: Слуцкая ГАИ
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Причиной ДТП стало то, что водитель — гражданин и житель России — отвлёкся от управления автомобилем.

Сегодня, 18 июня, 41-летний водитель за рулём KIA ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Около 00.40 на 102-м км трассы Р23 мужчина наехал на насыпь на реконструируемом участке дороги. Об этом сообщил «Кур'еру» Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД.

В результате ДТП пострадала только 35-летняя пассажирка (гражданка РФ). По предварительным данным, у женщины закрытый компрессионный перелом позвоночника. «Скорая» увезла пострадавшую в реанимацию в Слуцкую ЦРБ.

И водитель, и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. По предварительным данным, мужчина был трезв; водительское удостоверение имеет.

Фото: Слуцкая ГАИ

 
Теги: Минск
 
 
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