На окраине Слуцка ночью россиянин врезался в дорожную насыпь. Пассажирка попала в реанимацию



Фото: Слуцкая ГАИ

Причиной ДТП стало то, что водитель — гражданин и житель России — отвлёкся от управления автомобилем.

Сегодня, 18 июня, 41-летний водитель за рулём KIA ехал со стороны Минска в направлении Солигорска. Около 00.40 на 102-м км трассы Р23 мужчина наехал на насыпь на реконструируемом участке дороги. Об этом сообщил «Кур'еру» Александр Станкевич, начальник ОГАИ Слуцкого РОВД.

В результате ДТП пострадала только 35-летняя пассажирка (гражданка РФ). По предварительным данным, у женщины закрытый компрессионный перелом позвоночника. «Скорая» увезла пострадавшую в реанимацию в Слуцкую ЦРБ.

И водитель, и пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. По предварительным данным, мужчина был трезв; водительское удостоверение имеет. Фото: Слуцкая ГАИ